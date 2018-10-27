Перевод часов на зимнее время: в чем польза и вред

Уже в эти выходные – в ночь с субботы на воскресенье – мы переходим на зимнее время. В 4 утра стрелки часов по всей стране переведут на час назад.

Возможность поспать на час дольше, эффективного использования светового дня, экономия электроэнергии – у этого решения якобы есть много плюсов.

Однако период изменения времени медики считают негативным для здоровья. Исследования доказали – в первые дни после перехода на зимнее время возрастает количество инфарктов, самоубийств и аварий на дорогах. В период адаптации специалисты советуют избегать стрессов и ответственных дел. Питательно есть – особенно утром, гулять на свежем воздухе и главное – хорошо спать.

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Переводить часы для экономии угля решили в Англии более века назад. Теперь таких стран – более сотни, среди них – и мы. Но целесообразно ли это сейчас – эксперты спорят. Прекратить переводить стрелки часов хотят и в ЕС. В сентябре Еврокомиссия официально предложила установить, что последний переход на летнее время состоится весной следующего года. Каждая страна сама решит, по какому времени жить дальше – зимним или летним. В Украине же, хотя и не раз поднимали этот вопрос, решительных шагов пока – не было.

К слову, Факты ICTV сообщали, что ЕС отменит переход на летнее и зимнее время.

Опубликовано Октябрь, 27 в 12:00



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