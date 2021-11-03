Перевозка животных в метро: что не так с правилами и как поступили за рубежом

Владельцев с животными в столичное метро не пускают. По правилам киевского метрополитена, воспользоваться услугами можно лишь с небольшими котиками и песиками — и перевозить их следует только в специальных контейнерах или клетках. Дорога открыта только для собак-поводырей, но при наличии специального сертификата. Что не так с этими правилами – узнавали Вікна СТБ.

Жителя Киева Владимира не пускают в метро вместе с его песиком. Контроллер, несмотря на то, что собака на поводке да еще в рюкзаке – в подземку не пропускает. Говорит – перевозка животных в метро возможна только в специальных контейнерах или в клетках.

Елена, владелица двухкилограммового йоркширского терьера, также неприятно удивлена ​​правилами.

– Есть специальные сумки, которыми пользуются во всем мире. И я должна покупать клетку? Я должна издеваться над своим любимцем? — возмущается Елена.

В метрополитене уверяют: все ограничения ради безопасности пассажиров и самих животных.

— Были случаи, когда мы несколько ночей искали в туннеле сбежавшего от волонтера кота. Были также случаи и с собаками, — вспоминает заместительница начальника метрополитена Макогон Наталья.

Для сравнения пора оценить перевозки животных в метро Барселоны. Для этого достаточно одеть четырехлапого любимца только намордник и поводок.

Житель Испании Кальмер уверяет – замечания здесь могут сделать разве что пассажиры. Контроллеров при входе нет. Но в Киеве таких работников 344.

Контроллеры прежде всего проверяют льготников, поэтому отказаться от их услуг пока не могут, ведь многие до сих пор проходят по бумажному удостоверению. И пассажиров с животными отслеживают.

Это при том, что в большинстве европейских городов с четырехлапыми друзьями ездят не только в метро, ​​а и ходят по ресторанам или магазинам. К тому же собаки без намордников, потому что ответственность — на владельце.

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