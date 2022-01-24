Проверка на магнетизм: как харьковские ученые испытывали спутник Сич-2-30

Украинский спутник Сич-2-30, запущенный в космос компанией SpaceX Илона Маска, опробовала команда харьковских ученых. От точности полученных ими данных зависело зафиксируется ли спутник на орбите и сможет ли корректно собирать и передавать информацию.

Это специалисты института технических проблем магнетизма Академии наук Украины – так он назывался до недавней реорганизации. А десятки лет тому назад был секретным.

В Харькове до сих пор сохранилась единственная на всю страну исследовательская площадка для измерения магнитного поля. Как на ней проводили опыты стратегически важного объекта и какие дальнейшие космические планы – далее в материале.

На площадке температура воздуха +7. Ее намеренно не отапливают ради экономии – в последние годы исследования здесь проводят нечасто.

Рельсами едва передвигается тележка, на ней – магнит. Именно так на площадке с нулевым магнитным полем харьковские ученые проводят исследования. Так опробовали и украинский спутник Сич-2-30.

Само помещение построили около 50 лет назад без единой железной детали: деревянные перекрытия, шифер, даже гвозди использовались из латуни. Все для того, чтобы ничего не создавало магнитного поля.

Площадка уникальная для Украины. В мире таких немного. Одна, например, в космическом агентстве NASA.

Только здесь можно было проверить на магнетизм спутник Сич-2-30. Если бы в исследованиях была неточность – космический аппарат не зафиксировался бы на орбите и не смог делать точных снимков.

Объект стратегический, будет мониторить не только использование лесов, земель, помогать в ликвидации стихий, но и передавать на Землю информацию о расположении и перемещении вражеских войск.

Ответственность невероятна – от точности опытов ученых зависит, сколько спутник проработает в космосе. А то, что запускала компания SpaceX Илона Маска, ответственность двойная, говорят ученые.

— Это дорого, но, наверное, больше гарантий, что он будет запущен. К сожалению, у Украины нет своей пусковой площадки, это же огромные вложения нужно, чтобы создать космодром. Главное – в Украине это сложно географически сделать, – сказал заместитель начальника отдела магнетизма технических объектов Института проблем машиностроения им. Подгорного Сергей Петров.

На этой установке проводились опыты нескольких украинских спутников. Последний – Сич-2. Его запустили в космос более 10 лет назад из русского космодрома. Через год он сломался из-за некачественных деталей российского производства.

В нынешнем спутнике Сич-2-30 разработчики КБ Южное смогли заменить все российские комплектующие. И передали для опробования в Харьков.

У спутника магнитная система управления, зависящая от магнитного поля Земли. Они высчитывали магнитный момент, который обеспечит должную работу объекта. За это получили 1 млн грн – сумасшедшие деньги для института магнетизма. Хотя после недавней реорганизации это отдел в институте машиностроения.

И хотя здесь способны проводить исследования подводных лодок и ракет, в настоящее время ученые изучают преимущественно влияние магнитного поля на социальные объекты. Или – возможность замены наземных линий электропередач на подземные. И мечтают о космосе.

Ученые надеются, что в Украине заработает государственная космическая программа, а к 2025 году Госкосмос запустит еще семь спутников, которые будут работать преимущественно на безопасность государства. Если программу утвердят в Верховной Раде.

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