Проверка работников алкотестером – как проводят рейды на железной дороге

На железной дороге взялись радикально бороться со спиртным на рабочем месте. Ведь половина всех несчастных случаев происходит именно из-за алкоголя.

Бывает, что машинисты под мухой даже с путей съезжают. Поэтому здесь решили усилить контроль и фиксировать нетрезвых алкотестерами прямо посреди рабочего дня.

Три часа после обеда. На путях продолжается ремонт, комиссия по алкотестерам наведывается к рабочим без предупреждения. Сначала проводят визуальный осмотр.

Но в комиссии хотят перепроверить и устройства. Исправность устройства члены комиссии проверяют на себе.

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На первый взгляд никто из работников не вызывает подозрений, поэтому проверяют просто выборочно.

Усиливают контроль еще и потому, что с июля начала работать норма – если несчастный случай на рабочем месте и в состоянии алкогольного опьянения, юридическая ответственность все равно ложится на руководителя. Тогда ему грозит до семи лет тюрьмы.

Чтобы показать дисциплину и среди менеджмента, в пилотном режиме установили алкотестеры в главном офисе Юго-Западной железной дороги. Здесь в офис не пройдешь без проверки.

Со временем рейды с алкотестерами будут проводить на всех предприятиях железной дороги.

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