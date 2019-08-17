Проверку не пустили, без окон и экс-депо: ужасные подробности пожара в Токио стар

17 августа, ночью, в Одессе произошел трагический пожар. Загорелся отель Токио Стар, в котором на тот момент могло находиться до 200 человек.

По последним данным, погибли восемь человек, еще десять пострадали. Их доставили в местную больницу. Шестеро – в реанимации в тяжелом состоянии.

Полиция открыла уголовное производство. Президент Владимир Зеленский заявил, что виновные будут обязательно наказаны, а премьер Владимир Гройсман приказал проверить состояние всех отелей и санаториев страны.

В то же время, в этой ужасной трагедии есть одна деталь, о которой рассказали спасатели – это заведение на соблюдение пожарной безопасности должны были проверить еще в июле, но владельцы комиссию не пустили. По последним данным ГСЧС, скорее всего, загорелося в щитовой возле прачечной.

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О пожаре сообщили поздно, сетуют спасатели. Мол, на вызов приехали через 5 минут, но огонь уже успел охватить второй этаж и крышу здания. Усложнили ситуацию особенности планирования отеля.

Указанный отель был переоборудован из бывшего трамвайного депо, состоял из 2 этажей и насчитывал 270 комнат, некоторые из которых были даже без окон.

Правоохранители уже начали уголовное производство по статье Нарушение требований пожарной безопасности. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее правоохранители сообщили три версии пожара в Токио Стар.

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