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Проверяют офисы, магазины и садики: как в Киеве контролируют соблюдение карантина

В столице уже год продолжаются проверки бизнеса на соблюдение карантина. С начала года специалисты Госпродпотребслужбы составили почти 400 админпротоколов на недобросовестных предпринимателей.

Вместе с правоохранителями они проверяют фирмы на соблюдение всех карантинных ограничений — соблюдение масочного режима как продавцами так и покупателями, наличие антисептиков, дезинфекцию помещений и температурный скрининг работников.

За несоблюдение карантина супермаркет должен заплатить 34 тыс. грн штрафа. Менеджеры своей вины не отрицают, говорят, что уже устали напоминать.

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С началом жесткого локдауна работы у инспекторов прибавилось. Теперь надо проверять офисы компаний, не принимают ли те время клиентов. А завтра начнут ревизии частных детских садов. Их закрытие добавило немало хлопот родителям.

С начала карантина вырос спрос на услуги нянь, однако те теперь также не могут добраться на работу.

По информации Ассоциации перевозчиков Киева и области, водители столичных маршруток массово отказались работать — в условиях локдауна им это не выгодно. На маршруты не вышло менее 20% водителей частников.

Между тем столичные власти предупреждает, если жесткие ограничения не смогут снизить показатели заболеваемости — это вполне реально, что в Киеве введут чрезвычайное положение и комендантский час.

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