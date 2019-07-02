Перезагрузка экономических приоритетов: Разумков о задачах партии Слуга народа

Одна из ключевых задач партии Слуга народа, что станет основой новой экономической политики государства – создание новых рабочих мест и увеличение зарплат в промышленности.

Рост промышленности даст толчок для увеличения доходов в бюджет, а вместе с ними – рост пенсий и других социальных выплат. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Разумков после посещения в Днепре металлургического завода Интерпайп Сталь.

Прежде всего, для этого нужно изменить подход власти к бизнесу – все должны быть в равных условиях.

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Кандидат партии Слуга народа, который баллотируется в Днепре, Дмитрий Кисилевский считает, поднять уровень жизни в Украине можно только после перезагрузки экономических государственных приоритетов и реализации пакета стимулов для промышленности.

К слову, Факты ICTV публиковали полный список кандидатов партии Слуга народа по мажоритарным округам.

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