Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Перезагрузка экономических приоритетов: Разумков о задачах партии Слуга народа

Одна из ключевых задач партии Слуга народа, что станет основой новой экономической политики государства – создание новых рабочих мест и увеличение зарплат в промышленности.

Рост промышленности даст толчок для увеличения доходов в бюджет, а вместе с ними – рост пенсий и других социальных выплат. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Разумков после посещения в Днепре металлургического завода Интерпайп Сталь.

Прежде всего, для этого нужно изменить подход власти к бизнесу – все должны быть в равных условиях.

Читайте: Слуга народа запустила постпраймериз: кто лидер симпатий

Кандидат партии Слуга народа, который баллотируется в Днепре, Дмитрий Кисилевский считает, поднять уровень жизни в Украине можно только после перезагрузки экономических государственных приоритетов и реализации пакета стимулов для промышленности.

К слову, Факты ICTV публиковали полный список кандидатов партии Слуга народа по мажоритарным округам.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Тимошенко назвала две партии, с которыми готова пойти в коалицию
У Зеленского предложили пользователям соцсети выбрать главу Николаевской ОГА
Сейчас нецелесообразно выходить из ПАСЕ – Разумков
Копирование названия и символики: грязные технологии предвыборной кампании
Выборы в парламент: известные имена и противостояния в округах
Сцена или мандат? Кто из звезд шоу-бизнеса идет в парламент и какие у них шансы
Гео Лерос стал внештатным советником Зеленского
Скичко идет на выборы от Слуги народа

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка