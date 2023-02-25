Пережили пытки и голод: как город-крепость Чернигов выстоял в борьбе
Привлекали врага не только Михайловский Златоверхий и София Киевская, но и древний Чернигов — душа Украины. Одновременно с наступлением на Киев россияне вошли с левого берега Днепра и двинули колоннами на Чернигов.
Окрестные села оккупанты превратили в руины, пытали в лесах сотни людей, но не смогли преодолеть волю — волю сохранить Чернигов.
Командование решило взорвать все мосты на подходах к городу, человеческий щит и исправность действий военных оттеснили оккупанта, враг отступил.
Захват областного центра с населением почти 300 тыс. человек имело важное стратегическое значение. Он стал бы логистическим хабом на полпути в Киев.
24 февраля оккупанты начали продвигаться вглубь области со стороны Славутича, Репок, Городни и Менского направления. Численно у врага было огромное преимущество.
Поэтому наше командование решает взорвать мосты на пути захватчика, чтобы вести его по удобному для наших воинов маршруту.
Отдельные группы врага все же пытались прорваться в город, но несли большие потери. Часть россиян осталась на осаде Чернигова, которая длилась больше месяца.
Другие двигаются дальше по левому берегу Днепра на Киевщину. Тогда остановить путинских боевиков удалось только под Броварами.
– Один прилет был там, второй и третий возле нас. Военные говорили, что из танка, так страшно. Я говорю, Слава Богу, никого не было на улице. Все были в доме, по ту сторону, — добавляют Сергей и Валентина Кнур, жители Чернигова.
Супруги с тремя детьми оставались в окруженном городе до 18 марта. Обстрелы не утихали ни на день.
За 40 дней осады в Чернигове повреждено 70% инфраструктуры. Россияне цинично били по школам, больницам и жилым кварталам.
16 марта в одном районе города снаряд оккупантов упал прямо в очередь людей, ждавших гуманитарку. 14 погибших, десятки раненых.
За весь период боевых действий в Чернигове россияне убили около 500 гражданских. Много жертв было и во время эвакуации из города.
23 марта, после подрыва россиянами автомобильного моста через Десну, остался всего один безопасный путь. Еньков — именно по этому село пролегала дорога жизни, которая была единственной надеждой жителей Чернигова.
Автомобили должны были доставить в окруженный город гуманитарную помощь и вывезти оттуда людей. Но российские снаряды перечеркнули все планы и унесли жизни 3 украинцев.
В тот день волонтеры везли в Чернигов самые необходимые запасы. Оттуда планировали забрать до сотни человек. Среди груза были бочки с горючим. От попадания снаряда все вспыхнуло.
Трагедия произошла в нескольких метрах от двора Марии Степановны. Услышав мощный взрыв, женщина сразу же бросилась помогать раненым.
– Я говорю: Пошли в дом! Они говорят: Будет много крови! Я только помню, что сказала, что кровь можно вытереть, только чтобы вы были живы. Зашли, я нашла перекись, нимид, чтобы обезболить, — рассказывает Мария Ковальчук, жительница села Еньков Черниговской области.
Целых мостов вокруг Чернигова не осталось, поэтому волонтеры наладили несколько переправ через Десну на лодках.
– Я был здесь 46 дней, каждый день. Ребята менялись – я каждый день вывозил. Возили все — военных много, оружие, гуманитарку. И отсюда, и сюда, — добавляет Геннадий Дмитриев, житель села Гусовка Черниговской области.
Владимир с первых дней войны присоединился к теробороне Черниговщины. Сопровождал эвакуационные колонны, возил гуманитарку и военное снаряжение. Переполненная провизией машина ехала со скоростью 15 километров в час прямо среди поля.
– Трасса основная, которая идет из Куликовки на Ивановку, простреливалась. Возили все грузы по полю. Стреляли и САУ, и все такое. Прятаться негде, еще и на белой машине, – рассказывает Владимир Полищук, боец Черниговской ТрО.
На оккупированных территориях Черниговщины, как и везде, россияне показали свое настоящее лицо палачей. Фотографии подвала смерти в Ягодном облетели весь мир.
Целый месяц в подвале школы оккупанты держали более 350 жителей села без пищи и воды. Не выдерживая заключения, начали умирать пенсионеры. В общей сложности — 37 жертв российского плена.
Уже в конце марта наши воины начали оттеснять врага с Черниговщины. 31-го деоккупировали Слободу и Лукашевку.
2 апреля, всего за сутки, наши защитники сожгли 30 единиц российской техники. Захватчики с огромными потерями отступили. Один месяц, одна неделя и один день сопротивления. Чернигов — разбитый, истерзанный, но живой и украинский.