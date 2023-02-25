Пережили пытки и голод: как город-крепость Чернигов выстоял в борьбе

Привлекали врага не только Михайловский Златоверхий и София Киевская, но и древний Чернигов — душа Украины. Одновременно с наступлением на Киев россияне вошли с левого берега Днепра и двинули колоннами на Чернигов.

Окрестные села оккупанты превратили в руины, пытали в лесах сотни людей, но не смогли преодолеть волю — волю сохранить Чернигов.

Командование решило взорвать все мосты на подходах к городу, человеческий щит и исправность действий военных оттеснили оккупанта, враг отступил.

Захват областного центра с населением почти 300 тыс. человек имело важное стратегическое значение. Он стал бы логистическим хабом на полпути в Киев.

24 февраля оккупанты начали продвигаться вглубь области со стороны Славутича, Репок, Городни и Менского направления. Численно у врага было огромное преимущество.

Поэтому наше командование решает взорвать мосты на пути захватчика, чтобы вести его по удобному для наших воинов маршруту.

Отдельные группы врага все же пытались прорваться в город, но несли большие потери. Часть россиян осталась на осаде Чернигова, которая длилась больше месяца.

Другие двигаются дальше по левому берегу Днепра на Киевщину. Тогда остановить путинских боевиков удалось только под Броварами.

– Один прилет был там, второй и третий возле нас. Военные говорили, что из танка, так страшно. Я говорю, Слава Богу, никого не было на улице. Все были в доме, по ту сторону, — добавляют Сергей и Валентина Кнур, жители Чернигова.

Супруги с тремя детьми оставались в окруженном городе до 18 марта. Обстрелы не утихали ни на день.

За 40 дней осады в Чернигове повреждено 70% инфраструктуры. Россияне цинично били по школам, больницам и жилым кварталам.

16 марта в одном районе города снаряд оккупантов упал прямо в очередь людей, ждавших гуманитарку. 14 погибших, десятки раненых.

За весь период боевых действий в Чернигове россияне убили около 500 гражданских. Много жертв было и во время эвакуации из города.

23 марта, после подрыва россиянами автомобильного моста через Десну, остался всего один безопасный путь. Еньков — именно по этому село пролегала дорога жизни, которая была единственной надеждой жителей Чернигова.

Автомобили должны были доставить в окруженный город гуманитарную помощь и вывезти оттуда людей. Но российские снаряды перечеркнули все планы и унесли жизни 3 украинцев.

В тот день волонтеры везли в Чернигов самые необходимые запасы. Оттуда планировали забрать до сотни человек. Среди груза были бочки с горючим. От попадания снаряда все вспыхнуло.

Трагедия произошла в нескольких метрах от двора Марии Степановны. Услышав мощный взрыв, женщина сразу же бросилась помогать раненым.

– Я говорю: Пошли в дом! Они говорят: Будет много крови! Я только помню, что сказала, что кровь можно вытереть, только чтобы вы были живы. Зашли, я нашла перекись, нимид, чтобы обезболить, — рассказывает Мария Ковальчук, жительница села Еньков Черниговской области.

Целых мостов вокруг Чернигова не осталось, поэтому волонтеры наладили несколько переправ через Десну на лодках.

– Я был здесь 46 дней, каждый день. Ребята менялись – я каждый день вывозил. Возили все — военных много, оружие, гуманитарку. И отсюда, и сюда, — добавляет Геннадий Дмитриев, житель села Гусовка Черниговской области.

Владимир с первых дней войны присоединился к теробороне Черниговщины. Сопровождал эвакуационные колонны, возил гуманитарку и военное снаряжение. Переполненная провизией машина ехала со скоростью 15 километров в час прямо среди поля.

– Трасса основная, которая идет из Куликовки на Ивановку, простреливалась. Возили все грузы по полю. Стреляли и САУ, и все такое. Прятаться негде, еще и на белой машине, – рассказывает Владимир Полищук, боец Черниговской ТрО.

На оккупированных территориях Черниговщины, как и везде, россияне показали свое настоящее лицо палачей. Фотографии подвала смерти в Ягодном облетели весь мир.

Целый месяц в подвале школы оккупанты держали более 350 жителей села без пищи и воды. Не выдерживая заключения, начали умирать пенсионеры. В общей сложности — 37 жертв российского плена.

Уже в конце марта наши воины начали оттеснять врага с Черниговщины. 31-го деоккупировали Слободу и Лукашевку.

2 апреля, всего за сутки, наши защитники сожгли 30 единиц российской техники. Захватчики с огромными потерями отступили. Один месяц, одна неделя и один день сопротивления. Чернигов — разбитый, истерзанный, но живой и украинский.

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