Первая помощь на передовой: как работают медики и распространенные ранения

Первую помощь раненым на передовой, а также эвакуацию бойцов в госпитали осуществляют военные парамедики. В основном, эти службы состоят из бывших волонтеров и добровольцев, которые сейчас уже подписали контракты с Вооруженными силами. Как рассказывают сами спасатели, главное в их работе это скорость. Как в стабилизации бойцов, которые получили ранения, так и в транспортировке их в медицинские учреждения.

Позывной Юлии – Тайра, как добровольца-парамедика, и специалиста по тактической медицине известна на фронте еще с 2014 года. В этом году, она подписала контракт с вооруженными силами, и теперь закреплена за одним из госпиталей Мариуполя.

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Возглавляемый ею волонтерское парамедицинское подразделение – Ангелы также продолжает работать на линии разграничения. Но в основном уже оказывает помощь местному населению в серой зоне.

Как говорят медики, позиционная война диктует и свой характер ранений. В основном это осколочные поражения при минометных и гранатометных обстрелах. В последнее время хватает и минно-взрывных травм.

Потому что российские оккупанты продолжают обстреливать наши позиции, в том числе и с использованием оружия крупного калибра, запрещенной Минскими договоренностями.

К слову, маневры под обстрелами и война за дорогу: как медики спасают жизнь на Передовой.

Опубликовано Ноябрь, 13 в 19:55



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