Первая высадка человека на Луну: как США будут отмечать юбилей

50 лет маленькому шагу и одновременно большому прыжку. Мир готовится отмечать юбилей первой в истории высадки человека на Луну. Это произошло 21 июля 1969 года.

Полвека этой знаменитой фразы и события, которое она сопровождала, готовится отмечать человечество. В воскресенье, 21 июля, исполнится 50 лет с тех пор, как нога человека – американского астронавта Нила Армстронга – впервые ступил на поверхность Луны.

В Штатах уже вовсю работают различные тематические выставки, вещи связанные с миссией космического корабля Аполлон-11 на спутнике Земли, выставили на различные аукционы. Очевидцы из разных уголков планеты, которые следили за событием тогда, в 69-м, делятся воспоминаниями.

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Наследие той миссии человечество исследуют до сих пор, ведь она открыла новую эпоху в изучении космоса. Например, образцы минералов, собранные с лунной поверхности позже, помогли ученым узнать больше не только о строении Луны, но и о происхождении Земли.

Между тем инженеры, уважительно вспоминая высадку на Луну, готовятся к следующему, не менее выдающемуся шагу – полета человека на Марс. И вдохновляют их не только фантастические фильмы о будущем, но и древние достижения человечества. Так, ноги для одного из марсианских аппаратов планируют сделать по принципу древнего японского искусства складывать фигурки из бумаги – оригами.

К слову, NASA показало весь путь солнечного затмения.

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