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Первое заседание подготовительной группы в Раде: как прошло и о чем договорились

9 августа новоизбранные депутаты согласовали план действий на подготовительном совещании. Постановили, что первое торжественное заседание парламента девятого созыва состоится 29 августа.

Руководитель партии Слуга народа, и претендент на должность председателя Верховной Рады, Дмитрий Разумков о кадровых вопросах пока говорит осторожно, но надеется, что их предложения найдут достаточно голосов.

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Заседание сначала планировали провести закрытым, но при обсуждении депутаты разрешили зайти в зал видеоопарторам и фотографам.

За столом, где обычно проводят согласительный совет советовались, когда провести первое заседание, руководителем подготовительной группы выбрали Дмитрия Разумкова.

Он предложил, чтобы первое заседание нового парламента состоялось уже в этом месяце – 29 августа. Еще одно предложение от Слуги народа – уменьшить количество комитетов с нынешних 27 до 22.

Какой и когда будет коалиция в новом парламенте пока не понятно. Фракция Слуги народа имеет монобольшинство, поэтому там никаких переговоров ни с кем не ведут, но отмечают – главное эффективная работа Верховной Рады в интересах людей.

Следующее заседание подготовительной группы состоится уже на следующей неделе, в среду 14 августа.

Напомним, председатель партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной Раде девятого созыва можно создать однопартийное большинство, поэтому переговоры о создании коалиции не ведут.

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