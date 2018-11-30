Первые дни военного положения: силовики и чиновники доложили президенту о результатах

В Ситуационном центре Президента Украины чрезвычайное совещание. Руководители силового блока, правительства и администрации доложили о первых результатах введения военного положения на 30 дней в десяти приграничных областях.

Министерство обороны уже создало координационный центр для сотрудничества с местными властями, а также активно наращивает запасы – доложил Степан Полторак.

Начальник Генштаба Виктор Муженко заявил: войска приводят в полную боевую готовность, и предоставил еще одно неоспоримое доказательство вины России в конфликте в Керченском проливе – часть радиограмм. Виктор Муженко заверил: 25 ноября наши военные подали заранее всю необходимую информацию о прохождении корабельной группы.

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В первый уровень полной боевой готовности переведена и пограничная служба. Сейчас границы охраняют по усиленному режиму: увеличили количество нарядов, добавили вооружение и технику. Особое внимание границам с Россией и с временно оккупированным Крымом. Появилось и новое ограничение въезда для россиян в возрасте от 16 до 60 лет лиц мужского пола.

Глава государства же заверил – во время нынешних регулярных бесед с мировыми лидерами главная тема – общая позиция и давление на Россию, все для того, чтобы как можно быстрее освободить наших пленных моряков. И этот призыв Украины хорошо слышат, уверен Петр Порошенко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, сколько денег украинцы сняли в банках из-за военного положения.

Опубликовано Ноябрь, 30 в 14:28



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