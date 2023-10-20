Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Первые результаты работы ATACMS | Резолюция Европарламента | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
— Британская разведка оценила последствия удара ATACMS.
— Взрывы в Мелитополе.
— Охота за беспилотниками: работа зенитных бригад.
— Николаевская область после российских обстрелов.
— Ситуация на Ближнем Востоке сейчас.
— Резолюция Европарламента по ситуации на Ближнем Востоке.
—Обращение Байдена к американскому народу.
— Портреты украинских защитников от британского художника.
— Обучение по управлению дронами.
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира по выпуску за 11:30 (20.10.2023).
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