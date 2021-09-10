Первые за долгое время самолеты для государства: какими будут новые Ан-178 для Минобороны

Первый за время независимости Украины государственный заказ: на заводе Антонова продолжается производство трех самолетов АН-178 для Министерства обороны.

Контракт с государственным предприятием Антонов был подписан в декабре прошлого года. С тех пор специалисты работают на полную и без выходных.

Для авиагиганта этот заказ является возможностью полноценно возобновить серийное производство и вернуть славу мощного авиастроителя.

Основная конструкция первого Ан-178, который должны поставить для украинского войска, уже почти готова. Совсем скоро самолет будут начинять электроникой.

Параллельно на ГП Антонов строят каркас второго самолета. А в других цехах готовят детали для третьего транспортника.

АН-178 – “универсальный солдат” в отечественной авиации. Он может садиться и взлетать с неподготовленных участков. Кроме того, его можно переоборудовать в соответствии с потребностями.

Три самолета, которые изготавливают для Минобороны, будут перевозить военную технику, боевой состав. Они будут пригодны и для десантирования.

– Он может использоваться как аварийно-спасательный самолет: например, для ГСЧС в случае спасения и перевозки раненых, — рассказал заместитель гендиректора по производству ГП Антонов Александр Витушко.

Как отмечают на предприятии, над тремя АН-178 работает большинство специалистов, и даже рук не хватает. По контракту поставить три самолета нашим военным должны до 2024 года. Пока что все сроки соблюдаются.

АН-178 – единственный полностью импортозамещенный самолет. То есть все запчасти и электроника российского производства в нем заменены либо на отечественные, либо на американские, французские или немецкие.

Только эти три самолета обеспечили работой 30 украинских компаний, которые изготавливают для них детали. А после госзаказа, которого предприятие ждало 30 лет, АНами снова начали интересоваться в других странах.

– Пошло эхо практически по всему миру. И буквально после того, как был подписан контракт, начали интересоваться и другие страны. И мы уже на сегодняшний день имеем предварительные заказы. Это Азербайджан, Узбекистан, Индия, Турция, Саудовская Аравия, — отметил генеральный директор ГП Антонов Сергей Бычков.

На предприятии подчеркивают, что могут производить по 25 – 30 самолетов ежегодно, если наладить серийное производство и обновить оборудование завода.

На модернизацию мощностей Антонова государство в прошлом году выделило почти 2 млрд гривен. Этой суммы хватит, чтобы обновить треть установок. К тому же чем больше заказ – тем дешевле самолеты будут по себестоимости. И это сделает предприятие более конкурентоспособным на иностранном рынке.

– Мы надеемся, что в этом году Министерство обороны осуществит заказ еще трех самолетов. Есть заинтересованность у различных структур Министерства внутренних дел. В частности, у Государственной службы чрезвычайных ситуаций и у Национальной гвардии, — сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Строят АН-178 за кредитные деньги. Заем взяли под государственные гарантии. Предприятие уже получило 600 млн гривен: проблем с деньгами, говорят, нет.

После завершения строительства будет длительная сертификация Ан-178 уже с импортозамещенными деталями. Для этого нужно 600-700 полетов и по меньшей мере год.

На госпредприятии утверждают, что первый полет экспериментального борта состоится уже до Нового года. А первый готовый самолет военным передадут в 2023 году.

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