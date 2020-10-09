Первую партию уже раскупили. Когда ждать вакцину от гриппа из Франции и Нидерландов

Почти 5 млн украинцев в 2019 году переболели гриппом и ОРВИ. В этом году из-за коронавируса ситуация усложнится и для пациентов, и для врачей. Потому что в симптомах видят и то, и другое.

Поэтому решиться на вакцинацию — стоит. Особенно это актуально для медиков и уязвимых категорий — беременных, пожилых, людей и с хроническими болезнями и диабетом.

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Вакцина, которая уже начала появляться в украинских аптеках, есть разная — трехвалентная (включает три новейших штаммы гриппа), и четырехвалентная (включает все штаммы).

Но поскольку первая содержит все новые для организма штаммы, то тоже эффективна, убеждены специалисты. Первую партию из Южной Кореи уже почти разобрали.

Уже через несколько недель поступит вторая партия вакцин — французского и нидерландского производства, говорят в Центре общественного здоровья. Всего в Украину должны поставить 665 тыс. доз. Это на четверть больше, чем в 2019 году. Хотя иммунизируется у нас традиционно менее 1% украинцев.

Прививки против гриппа — не обязательные, а только рекомендованные, поэтому и платные. Вакцину закупают предприятия, местные власти или украинцы могут сами приобрести в аптеке и привиться у семейного врача.

Ориентировочная стоимость препарата – 250-400 грн. И пока это самый эффективный метод профилактики гриппа. Главное — поберечься к вакцинации и после, пока сформируется иммунитет.

В институте эпидемиологии убеждены, что грипп в этом эпидсезоне будет распространяться не стремительно, но растянется до июня.

Зеленский призвал не доверять российской вакцине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев ждать вакцину от коронавируса, безопасность и эффективность которой не будет вызывать сомнений.

По его словам, западные партнеры заверили в помощи при получении такого вещества.

В то же время глава государства считает, что не стоит верить заявлениям отдельных политиков, которые вакцинируются непроверенными веществами.

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