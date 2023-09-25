ПЕРВЫЙ ликвидированный АДМИРАЛ РФ | Кризис между Украиной и Польшей Новости Факты ICTV за 25.09.2023
— Страшные последствия ночного обстрела Одессы – что известно;
— В результате ракетного удара по штабу ЧФ РФ во временно оккупированном Севастополе погибли 34 офицера
— Силы специальных операций ВСУ сообщили о ликвидации адмирала РФ – один из самых высокопоставленных российских командующих
— Россияне устроили по Херсону — трое погибших и двое раненых
— В Донецкой области враг ударил по центру Временного Яра – какая ситуация на передовой;
— Боевые медики спасают жизнь украинских защитников под вражескими обстрелами – как им помочь;
— Первые танки “Абрамс” уже в Украине 00:18:02 — Президент Зеленский совершил большое турне в Соединенные Штаты и Канаду — какие результаты;
— Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал возможность сокращения поддержки украинских беженцев со следующего года – что изменится;
— Конфликт между Польшей и Украиной идет на убыль – к чему придут стороны
— Украина подготовила второй бюджет за время полномасштабного вторжения – на что пойдут расходы
— Столичное предприятие производит и комплектует аптечки для военных – входящий в комплект
— В Кременчуге на местной больнице установили солнечные станции – спасет ли это в блекауте
— В Верховной Раде нет голосов для запрета УПЦ МП – почему не могут набрать
— Сторонники УПЦ МП не покинули Лавру – какая сейчас там ситуация
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