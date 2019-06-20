Первый месяц президента: что сделал и пообещал Зеленский

Сегодня ровно месяц, как Владимир Зеленский наш президент. И с шутками не расстается.

На встрече с бизнесом объявил свой план – как Украине стать богатой. Среди главного – здоровая конкуренция и борьба с коррупцией.

Лечить от коррупции в первую очередь, будет суды и СБУ.

Бизнесу же, пообещал, во-первых, не мешать работать и создать все условия для работы. И – налоговую амнистию на льготных условиях. Обещает избавиться безвредных запретов, например, на легальные азартные игры. И продать ненужное государству имущество.

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От ненужных указов Владимир Зеленский уже начал отказываться. Провел инвентаризацию указов своих предшественников. И отменил более полутора сотен документов, большинство из которых по его убеждению вмешивались в экономику.

С сегодняшнего дня больше не будет штрафов за нарушение кассовой дисциплины. Отменен минимальный размер оплаты услуг нотариусов. Теперь нотариусам можно будет платить меньше 1% от стоимости недвижимости. Следовательно, стоимость операций по купле-продаже квартиры или дома теперь снизится.

А еще Владимир Зеленский заверил, сотрудничеству с МВФ – быть. Евроинтеграция – будет продолжаться. Кредитные рейтинги Украины будут расти, несмотря на боевые действия на Востоке. Имеет масштабный план восстановления Донбасса.

К слову, Зеленский рассказал, что переезду Администрации президента мешает финансовый вопрос.

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