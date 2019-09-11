Первыми рассказали об аварии на ЧАЭС. Украинская служба Радио Свобода отмечает 65 лет

Оно появилось в пятидесятых, чтобы людям за железным занавесом говорить правду. Радио Свобода много лет оставалась одним из немногих источников правдивой информации, которой не коснулась советская цензура. Их глушили, их запрещали и даже взрывали – но не уничтожили. Украинская служба Радио Свободы отмечает 65 лет со дня своего создания и ежегодно ждет самый желанный подарок – свое закрытие.

Юбилей отмечают скромно и в символическом месте. Американский дом в центре Киева всегда был центром демократии. Радио Свобода – уже не просто радио. Это мощный мультимедийный проект с телевидением и цифровыми медиа, который говорит в 22-х странах мира.

Украинская служба – одна из древнейших в структуре Радио Свобода. Ее создали 65 лет назад, и она была костью в горле советской власти. Здесь рассказывали правду о войне, голодоморе, давали информацию о преследовании диссидентов и интеллигенции. В Москве стремились уничтожить свободное радио и 81-го года КГБ даже устроил взрыв под стенами главного офиса. Медленно, капля за каплей журналисты разваливали тоталитарный режим.

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В настоящее время Россия ведет войну на Донбассе, аннексировала Крым, как и в прошлом веке, говорить правду снова стало опасно.

Именно журналисты Радио Свобода первыми рассказали об аварии на ЧАЭС. Ранее официальных советских СМИ. Так же первыми сообщили всему миру, что Украина провозгласила независимость. Теперь они на передовой информационной войны.

Пока у Радио Свободы еще много работы в Украине. Но сами сотрудники верят – что скоро наступит тот день, когда они станут не нужны. И это будет индикатором, что Украина, наконец, демократическая.

К слову, неизвестный угрожал взорвать Радио Свобода.

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