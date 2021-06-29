Pianoбой осуществил мечту 24-летней давности на сцене Leopolis Jazz Fest 2021

Во Львове завершился юбилейный Leopolis Jazz Fest 2021. В течение пяти дней на сцене джазового фестиваля выступили 200 музыкантов из 18 стран, а концерты посетило более 50 тыс гостей со всего мира.

28 июня музыкальный праздник джаза закрыли украинская группа Pianoбой и биг-бэнд — Jazz at Lincoln Center Orchestra. Поэтому День Конституции львовяне отпраздновали по-особенному.

А у лидера коллектива Pianoбой Дмитрия Шурова осуществилась мечта 24-летней давности.

— Когда мне было 16, я мечтал только об одном — стать джазменом и закрывать большие крутые международные фестивали. Со мной такого не было, поэтому есть определенный мандраж. И программа, которую мы готовили три месяца, создана специально для этого фестиваля, — рассказал Дмитрий.

Изюминкой вечера стало выступление Jazz at Lincoln Center Orchestra во главе с Уинтоном Марсалисом — виртуозным американским трубачом и композитором.

Он дебютировал как лидер почти сорок лет назад, за это время создал более 60 джазовых и классических записей, которые принесли ему девять премий Грэмми.

— Тысячи людей вовремя зарегистрировались и прошли тестирование. Когда они приходят на локацию, у них уже есть браслет “протестирован”, а большинство музыкантов уже вакцинированы. Сложности возникли с логистикой, так как ограниченное количество перелетов, — сказала исполнительный директор Leopolis Jazz Fest Наталья Горбачевская.

Фестиваль стал первым концертным событием с иностранными звездами, которое состоялось в Украине с начала пандемии. Благодаря массовому тестированию на коронавирус на мероприятии можно было находиться без масок.

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