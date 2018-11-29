Печное отопление снова в моде: на Закарпатье массово устанавливают буржуйки и котлы

Из-за дорогого газа на Закарпатье люди массово возвращаются к печному отоплению. Устанавливают в домах буржуйки и твердотопливные котлы.

Однако, неисправные печи и неправильная их эксплуатация часто приводят к пожару. Уже есть один погибший.

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Возгорание от печного отопления сейчас в Закарпатье на третьем месте среди причин пожаров, говорят спасатели, и чтобы не было беды они ежедневно проверяют домашние хозяйства.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что тарифы на отопление вырастут на 17%.

Опубликовано Ноябрь, 29 в 11:47



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