Печное отопление снова в моде: на Закарпатье массово устанавливают буржуйки и котлы
Из-за дорогого газа на Закарпатье люди массово возвращаются к печному отоплению. Устанавливают в домах буржуйки и твердотопливные котлы.
Однако, неисправные печи и неправильная их эксплуатация часто приводят к пожару. Уже есть один погибший.
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Возгорание от печного отопления сейчас в Закарпатье на третьем месте среди причин пожаров, говорят спасатели, и чтобы не было беды они ежедневно проверяют домашние хозяйства.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что тарифы на отопление вырастут на 17%.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-11-29
Теги: Закарпатье, ОпаленняЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.