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Факты / Видео / Украина / Общество

Во время карантина родителям без предупреждения вернули 42 тыс. детей из интернатов

На время карантина внезапно и без предупреждения к родителям вернули 42 тыс. детей из интернатов. Речь идет о воспитанниках из специализированных, санаторных школ и школ-интернатов.

По подсчетам волонтеров, треть детей — из малообеспеченных семей, которые сейчас вынуждены выживать — у многих родителей нет денег даже на продукты. А многих детей нужно не только кормить, но и лечить.

По решению Минсоцполитики, о них должна позаботиться власть на местах, но оказывается, что в течение трех месяцев в регионах об этом не знали. Вот и получается, что тысячи детей остались без государственной поддержки. Подробности — в сюжете Натальи Кулик.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как работает программа наставничества для ребенка из интерната.

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