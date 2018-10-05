Под Кабмин принесли гроб с жертвами химатаки. Почему не наказывают за уничтожение пчел

Пчелы под угрозой вымирания! Сегодня сотни пчеловодов из всей Украины собрались под парламентом и принесли целый гроб пчел.

Требуют, чтобы власти остановили беспредел фермеров, которые обрабатывают поля пестицидами и травят бедных насекомых.

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В этом году потери рекордные – погибли 45 000 пчелосемей! Кое-где на пасеках вымерли все.

Наказать фермеров на практике очень сложно. Нужно оперативно делать ряд дорогостоящих анализов и привлекать юристов, чтобы доказать, что к гибели пчел причастны конкретные хозяйства.

К слову, Факты ICTV сообщали, что на Сумщине массово гибнут пчелы.

Опубликовано Октябрь, 05 в 21:47



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