Под Кабмин принесли гроб с жертвами химатаки. Почему не наказывают за уничтожение пчел
Пчелы под угрозой вымирания! Сегодня сотни пчеловодов из всей Украины собрались под парламентом и принесли целый гроб пчел.
Требуют, чтобы власти остановили беспредел фермеров, которые обрабатывают поля пестицидами и травят бедных насекомых.
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В этом году потери рекордные – погибли 45 000 пчелосемей! Кое-где на пасеках вымерли все.
Наказать фермеров на практике очень сложно. Нужно оперативно делать ряд дорогостоящих анализов и привлекать юристов, чтобы доказать, что к гибели пчел причастны конкретные хозяйства.
К слову, Факты ICTV сообщали, что на Сумщине массово гибнут пчелы.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-05
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