Под Киевом горят торфяники

В 30 километрах от Киева, возле села Романков, с 9 сентября работают спасатели. Накануне вечером здесь вспыхнул местный торфяник, занялась трава на 8 гектарах территории. Пожарные предполагают, что очевидно кто-то поджег сухостой, а затем огонь перекинулся на торфяники. Несмотря на сильный дым, пожарные работают без респираторов.

Тушить возгорание спасателям очень сложно, ведь на некоторых участках торф прогорает на 2-3 метра вглубь, он как бы не горит, а тлеет.

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Тушить огонь только с помощью пожарных автомобилей нереально. Поэтому спасатели применяют насосную станцию ​​и выкачивают воду из водоема поблизости. Однако и это не очень помогает, жидкости в местных водоемах очень мало, озера и каналы в этом году везде обмелели.

Чрезвычайники говорят, что 10 сентября справиться с огнем не успеют, постоянно загораются новые очаги. Угрозы, что пламя перекинется на лес или жилые дома пока нет.

Сейчас на Киевщине горят еще 4 торфяника, впрочем, участки небольшие, возгорание успеют погасить до вечера. Никакой опасности для жители населенных пунктов поблизости нет, убеждают экологи. Но все же людям советуют закрывать окна и меньше находиться на улице.

Спасатели же призывают местных не палить сухостой, ведь укротить огонь на торфяниках трудно. Часто пламя перекидывается на лес, дома и даже может забрать человеческие жизни.

Напомним, на Сумщине мужчина устроил пожар во время кражи газа со скважины.

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