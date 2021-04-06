Под матрас, в банк или недвижимость: куда вкладывать деньги в 2021 году

Украинцы, которые сэкономили средства во время пандемии, колеблются, куда их инвестировать.

Проще положить деньги на депозит, если есть до 200 тыс. грн. Именно столько вам возместят в случае банкротства банка. Доход будет небольшой, ведь за последний год ставки по депозитам упали вдвое. На гривневые вклады банки предлагают максимум 9%, на долларовые – всего 1%.

– Если 2020 год мы начинали со ставкой 13%, то в 2021 году эта цифра снизилась до 8%. Из-за падения ставок количество вкладчиков, которые размещали деньги на срочные депозиты, уменьшилась где-то на 25%, – говорит руководитель розничного бизнеса банка Дмитрий Мусиенко.

В разы выгоднее приобрести государственные облигации. Это несложно, покупают их через банк или инвестиционную компанию. Вкладывать можно от 50 тыс. грн. Доходность сейчас самая высокая – 11% годовых. Прибыль в отличие от депозитов не облагается. А еще облигации внутреннего государственного займа в любое время можно продать. И это самые безопасные инвестиции.

– Возврат основной суммы долга гарантирован государством. Возможно, мы и не самая надежная страна – пережили три дефолта за 25 лет. Но при всех трех дефолтах и ​​реструктуризации ни один владелец украинской облигации внутреннего государственного займа не пострадал, – отмечает экономист Михаил Кухар.

Самые популярные среди украинцев – инвестиции в недвижимость. Если купить квартиру на этапе котлована, а в момент сдачи дома в эксплуатацию продать, то можно заработать 20%, а иногда и 30% от вложенного.

Несмотря на то, что цены на жилье растут, украинцы активно инвестируют в строительство. С сентября продажи выросли почти на четверть. Покупают однокомнатные квартиры, которые легче продать или сдать в аренду. Однако вкладывать в новострои надо разумно, убеждают эксперты.

– Нужно учитывать репутацию застройщика, а также локацию, поскольку доходность объектов, расположенных рядом с метро и далеко от него, – разная, – объясняет руководитель отдела инвестиций и аналитики строительной компании Анна Анисимова.

Кроме того, в Украине появился новый вид инвестирования, который популярен в США и Европе, – приобретение гостиничного номера.

Инвестор может купить апартаменты, передать эту комнату в управление гостиничного оператора и ежеквартально получать дивиденды.

– Доходность составляет до 13% годовых в первый-третий год, и до 15% годовых, начиная с четвертого года. Инвестор будет получать ежеквартальные отчеты о заполняемости и доходности своего номера, – говорит коммерческий директор компании-застройщика апарт-отеля Александр Смирнов.

Присматриваются наши сограждане и акциям западных компаний. Недавно Нацкомиссия по ценным бумагам допустила к обращению в Украине акции Facebook, Tesla, Netflix.

Если у вас прозрачная налоговая история, купить их реально у брокеров-посредников или самостоятельно оформить через соответствующие сайты.

Экономисты напоминают о главном правиле инвестиций – не надеяться на быструю и слишком высокую прибыль. Ведь чем он выше, тем более рисковые инвестиции.

Сбережения украинцев в 2020 году

Согласно информации Госстата, в 2020 году украинцы потратили 17 млрд грн своих сбережений. Поэтому размер расходов превысил доходы.

Так, доходы населения в 2020 году составили 3972,4 млрд грн, а расходы – 3989,4 млрд грн.

Основную часть доходов украинцев составила зарплата – 45,9% (1,823 млн грн). На втором месте была прибыль и смешанный доход – еще 709 691 грн. Также значительная часть приходилась на доход от собственности и соцпомощь.

Подробнее о сбережениях украинцев в 2020 году читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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