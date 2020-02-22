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Факты / Видео / Украина

Под обстрелами и рискуя жизнью. Как работает хлебокомбинат в Попасной

Они ни на минуту не прекращали работу, потому что должны были  людей кормить – в Попасной работает хлебокомбинат, который даже в тяжелые времена, под обстрелами и рискуя жизнью работников, выпекал  хлеб в три смены. Фактически в те времена, буханка был едва ли не главной пищей, ведь с питанием в прифронтовых населенных пунктах, когда шли боевые действия, было очень трудно, а хлеб на полках был – свежий, теплый, душистый.

Хлебокомбинат в прифронтовой Попасной будто и ничем не отличается от тысяч таких предприятий по всей стране. Но так кажется только на первый взгляд. Его админздание пережило уже две войны: Вторую Мировую и русско-украинскую.

Пять лет назад, во время боев за Дебальцево сюда попал реактивный снаряд.

Но даже в разгар боевых действий предприятие не останавливалось ни на день. Война войной, а хлеб по расписанию. Водитель ежедневно развозит душистые буханки и в близлежащие города, и в отдаленные деревни на самой линии огня.

С месяц назад за 3 млн купили новую печь. Треть денег дал Красный Крест.

Факты ICTV ранее писали о том, как выращивают самую дорогую специю мира шафран на Херсонщине.

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