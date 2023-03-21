Под обстрелами и в болоте – как наши десантники бьют россиян в Бахмуте

Каждый день в Донецкой области наши защитники отбивают сотни вражеских штурмов. Большинство из них – на Бахмутском направлении. И даже несмотря на такую ​​активность российских окупантов, украинские десантники также успевают штурмовать позиции захватчиков. И делают это эффективно.

Так, под вражеским огнем и по колено в болоте, наши воины несколько недель назад атаковали позиции врага. Штурм оказался успешным, россиян удалось оттеснить.

— Была угроза окружения Бахмута. Наша бригада подтянулась, и сейчас стабилизировался фронт. Всё нормально! – улыбается Юрий, военнослужащий ВСУ.

Юрий — один из тех, кто штурмовал вражеские позиции. Боец рассказывает, что украинские войска аккумулируют силы для будущего контрнаступления:

— Готовится глобальное наступление, так что наши маленькие штурмы для улучшения позиций постоянно происходят.

Сейчас враг пытается продвинуться в центр Бахмута, но и уже занятые позиции, на окраинах, россияне укрепляют.

— Копают они хорошо, вкапываются поглубже. Как показывает практика, это им не помогает. Мы их выкуриваем отсюда, сами заходим на их позиции, так сказать, зачищаем, — рассказывает боец ​​ВСУ Владимир.

Десантники говорят: единственное преимущество РФ сейчас – это количество личного состава, который российское командование бросает в бой, а наши защитники превращают “в мясо”. Следовательно, захватчики прибегают к привычной тактике террора мирного населения: ежедневно обстреливают города вдоль всей линии фронта. Атаки корректируют с воздуха.

— Летают очень часто. Есть разведчики, есть те, которые корректируют артиллерию. Они очень часто здесь работают, – рассказывает военнослужащий Илья.

Летающие на малой высоте дроны наши защитники сбивают со стрелкового оружия. Именно такие беспилотники особенно опасны, отмечает боец ВСУ Михаил:

— Обычно такие БПЛА разведывают территорию и обнаруживают средства артиллерии, средства ПВО наших войск. И после разведчиков прилетают уже ударные беспилотники.

Впрочем, многие вражеские “птицы” ничего разведать не могут — их уничтожают еще до того, как они успевают долететь до позиций нашего зенитного расчета.

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