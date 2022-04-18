Под обстрелами и с эвакуацией: как украинские вузы возобновляют учебу в условиях войны

Студенты вузов возвращаются к учебному процессу в условиях военного времени. В настоящее время дистанционное обучение было восстановлено практически во всех учебных заведениях, которые повредили или разрушили российские захватчики. Некоторые вузы были эвакуированы с опасных или захваченных территорий.

К примеру, Государственный налоговый университет в Ирпене, что в Киевской области, оказался в эпицентре боев с войсками РФ. Когда россияне начали обстреливать город, здесь в укрытии прятались работники, студенты и местные жители (в общей сложности до 300 или больше людей).

В какой-то момент под обстрел попал административный корпус вуза. Сейчас он почти разрушен. Символически уцелела стена с датой основания университета.

Работников и студентов автобусами эвакуировали под обстрелами. Сейчас они все в безопасности. Университет имеет один из филиалов на Буковине, поэтому все временно разместились там. Учебу уже возобновили.

– У нас есть сетевые соглашения с Львовской политехникой и Тернопольским западноукраинским университетом. Сейчас дистанционная форма, и они подключаются – львовские преподаватели, наши университетские. У нас есть, где жить, где размещать студентов, и где занятия проводить, – рассказала и.о. ректора Государственного налогового университета Валентина Унинец-Ходаковская.

От обстрелов российских захватчиков пострадал и Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина. Кадры с последствиями попадания вражеского снаряда в один из его корпусов увидел весь мир.

В настоящее время здание экономического факультета полностью разрушено. Разбиты еще несколько корпусов, два общежития, большой спорткомплекс. оккупанты ежедневно обстреливают Харьков, но с 28 марта в вузе возобновили дистанционное обучение. На связи – две трети студентов. Как символ города университет продолжает работать в Харькове, несмотря на обстрелы.

– Все они на связи, все пишут – как только будет возможность, мы хотим вернуться в Каразинский. Поэтому мы проголосовали на заседании нашего ректората и решили, что не будем никуда двигаться, остаемся именно в Харькове, — отметила ректор вуза Татьяна Кагановская.

В учреждении сейчас готовятся к вступительной кампании, набор будет проходить на все специальности.

Национальный университет Черниговская политехника тоже пострадала от нашествия оккупантов. Российские захватчики больше всего повредили четыре корпуса, два общежития, один из колледжей. Все серверы заведения и часть работников эвакуировали в один из вузов Закарпатья, и тоже возобновили дистанционное обучение.

– Почти 100% всех преподавателей уже имеют доступ к интернету. Они в образовательном процессе проводят занятия согласно утвержденному расписанию. И более 50% студентов, – сообщил ректор университета Олег Новомлинец.

Абитуриентов успокаивают, что вступительная кампания в Черниговской политехнике состоится в обычном режиме.

Как проинформировали в Министерстве образования и науки Украины, почти все пострадавшие от войны вузы возобновили обучение онлайн. Эвакуированные учреждения приютили в безопасных регионах.

– У нас 20 учреждений высшего образования повреждены или разрушены. Но 33 на сегодняшний день уже перемещены. Это Луганский национальный университет, Донбасская машиностроительная академия, Мариупольский государственный университет, который получил наибольшие повреждения, — рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Пандемия коронавируса научила педагогов работать дистанционно, поэтому выпуски бакалавров состоятся.

В Минобразования обещают существенно не сокращать количество бюджетников в следующем году. Но сменят приоритеты: будут набирать больше инженеров, IT-специалистов, аграриев. То есть специалистов, которые будут восстанавливать Украину.

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