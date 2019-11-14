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Под Офисом президента активисты требуют найти виновных в расстреле Небесной сотни

Не допустить, чтобы дела Майдана так и остались не раскрытыми. Более сотни активистов вечером 14 ноября уже во второй раз собрались под Офисом президента Украины.

Они требуют чтобы после того, как 20 ноября дела перейдут из Генпрокуратуры в ГБР, их таки начали полноценно расследовать.

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По мнению активистов и родственников погибших героев Небесной сотни, власть с этим не спешит, а в ГБР фактически некому этим заниматься.

До сих пор в ГБР даже не создали специальное управление. Поэтому люди планируют заручиться поддержкой иностранных государств.

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка назначил начальником процессуального руководства в делах Майдана Виктора Мысяка.

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