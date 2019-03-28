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Факты / Видео / Украина

Под плотным обстрелом и взрывами: работа стоматологов на передовой

Организация ТриЗуб Дентал – объединение врачей-стоматологов на войне с 2015 года. Лечат украинских бойцов фактически на передовой.

Мобильные пункты врачей расположены в Карловке, Мариуполе, и в Широкино. Лечить бойцов приходится иногда под плотным обстрелом и подпрыгиванием медицинского фургона от взрывов.

Обычный день работы волонтеров-стоматологов на передовой – это 8-10 часов. Точное количество бойцов, прошедших через руки медиков, за время существования проекта, подсчитать трудно. Но точно не меньше 35 тысяч.

Смотрите: Ситуация на блокпостах Донбасса: ВСУ готовятся к провокациям в день выборов

К слову, Факты ICTV писали, как работают в условиях войны медики-волонтеры.

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