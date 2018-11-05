Под угрозой 600 детей. Немишаевская школа нуждается в срочном ремонте

При малейших ливнях -здесь вода, поэтому стены гниют, а на них держатся 2 этажа, где учатся 600 детей.

Снаружи стены тоже цветут. Из-за плохой системы водоотведения.

Школа – покрылась трещинами. Двор тоже напоминает зону боевых действий. На капремонт нужно почти 10 млн грн. Такие деньги небедная область имеет, только на депозите у них в 50 раз больше. Но ни копейки на школу не заложили. Хотя еще в прошлом году комиссия признала – срочно нужен ремонт. Чиновники традиционно кивают друг на друга. Вроде никак не могут согласовать проект реконструкции. И неважно, что речь идет о безопасности детей.

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В Ассоциации городов указывают – депозиты имеют в основном мегаполисы. Но не потому, что не знают, как потратить деньги. Каждая копейка вроде куда-то предназначена.

В прошлом году на депозитах местные власти действительно хорошо заработала – 2,5 млрд грн. Теперь регионы задумались над вкладом в государственные облигации – это еще выгоднее. Но общество должно контролировать это. Бюджеты должны быть открытыми. А главное, чтобы, пока чиновники азартно приумножают миллионы, где-то не разваливалась школа или садик.

К слову, умерших носят над водой: на Франковщине разрушается мост в селе Фитьков.

Опубликовано Ноябрь, 05 в 17:36



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