Под угрозой беременны. В Луцке хотят лечить больных Covid-19 в роддоме

Эпидемия часто поражает удивительными решениями власти, в Луцке хотят обустроить госпиталь для больных Covid в городском роддоме — одно из отделений собираются переоборудовать под инфекционное.

О том, что в роддоме собираются открывать госпиталь для больных Covid-19, медики узнали, когда в заведение начали завозить кровати.

За год здесь принимают около двух тысяч родов.

Кроме специально оборудованных палат, есть две операционные и реанимация для новорожденных. Как все это перевезти в соседний неприспособленный корпус — врачи понятия не имеют.

На трех этажах отделения хотят разместить две с половиной сотни кроватей и подвести туда кислород. По такой переориентации с врачами родильного никто не советовался.

В горсовете ситуацию не прокомментировали. А областное управление здравоохранения сообщило — сейчас в области развернули почти 1200 коек для пациентов с Covid-19 в 18 медучреждениях. Они заполнены на половину. И учитывая распространение болезни, надо искать резервы. Вариант роддома еще будут обсуждать.

Статистика коронавируса в Украине на 14 октября свидетельствует о 2761 77 больных. За сутки вирус Covid-19 подтвердили у 5 590 человек.

Всего за время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 5 229 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 107.

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