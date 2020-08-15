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Подготовка к 1 сентября: что родители покупают детям

С первого сентября дети пойдут в школу. Поэтому, родители сейчас активно готовятся и ищут форму, обувь, школьные принадлежности, книги. В Украине открываются школьные ярмарки.

Одеть школьника на них, говорят продавцы, можно дешевле чем в прошлом. Потому что одни держат цены, другие снижают, чтобы продать хоть что-то из завезенного прошлого года. Ведь из-за карантина предприниматели массово понесли убытки.

Читайте: Как выбрать школьную форму и портфель – советы Держпродспоживслужбы

Родители не спешат выбрасывать деньги на ветер. Признаются, что не знают как точно будет развиваться ситуация с обучением в этом году. Но и рассчитывают потратить на покупки детям не одну тысячу гривен.

В этом году ярмарки позволили проводить внезапно. Продавцы говорят, что организаторы предупредили лишь за несколько дней, а потому готовиться к продажам нужно было быстро.

Несмотря на всю ситуацию родители все же надеются, что в этом году первый звонок таки прозвучит.

Также украинские школьники начнут учебный год с корректирующего обучения. В Министерстве образования рассказали, что это будет проверка материала, который дети учили во время карантина.

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