Подготовка к инаугурации и импичменту: устранят ли Трампа с должности

Солдаты национальной гвардии США продолжают прибывать в Вашингтон — для охраны американской столицы накануне инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена. До следующей недели их здесь может быть до 15 тыс.

Между тем в американском Конгрессе, который только в прошлую среду пережил атаку сторонников действующего президента, идет работа — законодатели-демократы делают все, чтобы устранить Дональда Трампа с должности.

Уже к концу дня Палата представителей готовится принять резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу применить 25 поправку к Конституции. Провозгласить президента Трампа несостоятельным выполнять свои обязанности и немедленно взять на себя полномочия действующего президента.

Спикер Нэнси Пелоси дает на это Пенсу сутки. Если вице-президент не применит поправку, а он пока не проявлял готовности это сделать, Палата Представителей начнет процедуру импичмента президента Трампа. На этот раз за подстрекательство к восстанию. Речь идет о призывах Трампа за несколько часов до штурма.

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Для объявления импичмента демократам в Палате Представителей пока голосов не хватает. Если это произойдет, Дональд Трамп будет единственным президентом, кому объявили импичмент дважды. Впрочем, чтобы устранить Дональда Трампа с должности, это должны поддержать две трети сенаторов, а затем отдельно проголосовать за запрет баллотироваться на следующих выборах.

И хотя некоторые республиканцы поддерживают идею устранения президента, одобрение сената пока маловероятно.

Протесты в США

3 ноября 2020 года во время выборов президента США американцы избрали нового главу государства — демократа Джо Байдена. Эти результаты не удовлетворили республиканца Дональда Трампа. Он не признал поражение, а призвал сторонников 6 января 2021 года, в день утверждения Конгрессом победы оппонента, выйти на улицы.

Это закончилось захватом Капитолия и кровопролитием. Мир осудил такие действия Трампа, а его аккаунты в социальных сетях заблокировали.

Подробнее о протестах в США читайте на Фактах ICTV.

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