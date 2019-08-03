Подготовка к мировому рекорду: на Харьковщине прошла тренировка скайдайверов из 34 стран

Рекорд в небе – на Харьковщине закончились тренировки скайдайверов из 34 стран.

Один из капитанов, постановщик мировых парашютных рекордов отрабатывает с группой будущую фигуру. Это – британец Милко Хоткинсон, коллеги называют его дублером Тома Круза. Среди сотни участников четверо – украинцев.

Опытные парашютисты съехались в Харьковскую область на аэродром Коротич из разных стран. Парашютная элита, в Украине готовится к установлению нового мирового рекорда.

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Собственно рекорд парашютисты будут ставить в октябре в США, сейчас нужно отработать фигуры – сначала маленькими группами, а затем одновременно с трех самолетов – в небо десантировалась вся сотня скайдайверов.

В подготовке к мировому рекорду задействовали авиацию Нацгвардии Украины – пилоты Ан-72 провели с парашютистами 5 дней тренировок.

Только пять стран в мире могут принимать у себя столь масштабные тренировки – и Украина среди них.

К слову, украинский театр теней Верба попал на шоу талантов America’s Got Talent.

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