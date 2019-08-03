Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Подготовка к мировому рекорду: на Харьковщине прошла тренировка скайдайверов из 34 стран

Рекорд в небе – на Харьковщине закончились тренировки скайдайверов из 34 стран.

Один из капитанов, постановщик мировых парашютных рекордов отрабатывает с группой будущую фигуру. Это – британец Милко Хоткинсон, коллеги называют его дублером Тома Круза. Среди сотни участников четверо – украинцев.

Опытные парашютисты съехались в Харьковскую область на аэродром Коротич из разных стран. Парашютная элита, в Украине готовится к установлению нового мирового рекорда.

Читайте: 8-летний украинец стал чемпион мира по шахматам. Кто он и его мечты

Собственно рекорд парашютисты будут ставить в октябре в США, сейчас нужно отработать фигуры – сначала маленькими группами, а затем одновременно с трех самолетов – в небо десантировалась вся сотня скайдайверов.

В подготовке к мировому рекорду задействовали авиацию Нацгвардии Украины – пилоты Ан-72 провели с парашютистами 5 дней тренировок.

Только пять стран в мире могут принимать у себя столь масштабные тренировки – и Украина среди них.

К слову, украинский театр теней Верба попал на шоу талантов America’s Got Talent.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На Закарпатье пройдет международный детский турнир по баскетболу
На Харьковщине разоблачили масштабное хищение древесины
Ученые назвали необходимую тренировку для долгой жизни
На Харьковщине закрывают две школы: родители и ученики возмущены
России не выгодна энергетическая независимость: как на Харьковщине Кремль пугает людей
Спорт и уборка в одном: на Харьковщине устроили эко-субботник
Гектары полей опустошены: на Харьковщине массово вырубают лесопосадки
Летающий город, “дыра” и параллельный мир: самые необычные явления в небе

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка