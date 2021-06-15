Подготовка к Евро-2020 и атмосфера в команде: премьера фильма о сборной Украины

За считанные часы до старта Чемпионата Европы по футболу в Киеве состоялся допремьерный показ документального фильма Особая атмосфера.

Лента раскрывает зрителю подробности подготовки и важные моменты отбора украинской сборной к Евро-2020.

Как рассказывают авторы фильма, основной акцент сделали на атмосфере в команде, которую почувствовали лично.

Лента была снята при поддержке титульного партнера национальной сборной Украины по футболу Эпицентр.

Допремьерный показ посетили известные футбольные личности, звездные игроки, тренеры, журналисты, телеведущие и блоггеры.

Первый матч Украины на Евро-2020

13 июня сборная Украины провела свой первый матч на Евро-2020 против команды из Нидерландов. И хотя для нас это закончилось поражением, однако западные СМИ отреагировали на то, что происходило на поле весьма позитивно.

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