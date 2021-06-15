Подготовка к Евро-2020 и атмосфера в команде: премьера фильма о сборной Украины
За считанные часы до старта Чемпионата Европы по футболу в Киеве состоялся допремьерный показ документального фильма Особая атмосфера.
Лента раскрывает зрителю подробности подготовки и важные моменты отбора украинской сборной к Евро-2020.
Как рассказывают авторы фильма, основной акцент сделали на атмосфере в команде, которую почувствовали лично.
Лента была снята при поддержке титульного партнера национальной сборной Украины по футболу Эпицентр.
Допремьерный показ посетили известные футбольные личности, звездные игроки, тренеры, журналисты, телеведущие и блоггеры.
Первый матч Украины на Евро-2020
13 июня сборная Украины провела свой первый матч на Евро-2020 против команды из Нидерландов. И хотя для нас это закончилось поражением, однако западные СМИ отреагировали на то, что происходило на поле весьма позитивно.