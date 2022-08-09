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Подготовка продолжается: спикер Воздушных сил ВСУ о передаче NASAMS в Украину

Валентина Летяк редактор ленты

Правительство Норвегии согласовало предоставление Украине двух батарей ЗРК NASAMS, сейчас идет подготовка к их передаче.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ведущей Вікна Новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

– Ракеты для NASAMS – это ракеты американского производства AIM-120 AMRAAM-ER, используемые в зенитно-ракетном комплексе NASAMS. Безусловно, нам будут необходимы эти ракеты, когда придут эти системы. Пока они не у нас. Пока идет подготовка к передаче, – подчеркнул он.

Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет военной помощи для Украины в размере $1 млрд. Он включает в себя боеприпасы для дальнобойных артиллерийских систем HIMARS и зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Также в новый пакет помощи должно войти 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.

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