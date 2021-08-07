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Факты / Видео / Украина
Тетяна Забожко |

Подготовить пушку и эвакуировать собратьев: в Украине выбирают лучших артиллеристов

В конце августа в Украине определят лучшую артиллерийскую батарею Сухопутных войск. Пока же на полигонах продолжаются соревнования, в которых принимают участие сотни военных и офицеров.

Чтобы победить, нужно быть лучшими сразу в четырех номинациях – специальной, спортивной, тактической и индивидуальной.

Жюри проверяет, как военные могут преодолевать полосу препятствий, загружать боеприпасы и эвакуировать раненых собратьев.

Очень сложной задачей соревнований считается геодезическая привязка огневой позиции. Артиллеристы должны быстро и качественно ориентироваться в координатах и высотах.

На подготовку пушки к бою военным дают две минуты. За это время шестеро военных должны справиться с Гиацинтом, весом более 9,5 т.

Главный судья спортивной номинации Виталий Новицкий увиденным доволен:

– Подготовка ребят – превосходная. Они все прошли боевые действия, занимаются непосредственно в воинских частях физической подготовкой, развивают силу, выносливость, ловкость, скорость.

По словам главного судьи соревнований артиллеристов Сухопутных войск Андрея Дяченко, лучшие батареи, которые победят среди сухопутных подразделений, в будущем привлекут к соревнованиям на лучшую артиллерийскую батарею Вооруженных сил Украины.

Следующие испытания состоятся в середине августа на Юге Украины.

Фото: Сухопутные войска ВСУ

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