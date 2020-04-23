Подходят вплотную и используют зеленку — тактика боевиков под Крымским

Следить за позициями врага и не дать пройти ни на шаг — такаю ​​задача армейцев, которые дежурят на передке под Крымским. Бойцы говорят, что отвлекаться нельзя, враг всего за несколько сотен метров и постоянно совершает обстрелы.

Активность оккупантов увеличилась потому что пошла так называемая зеленка, в которой они с легкостью скрываются. В армейцев зеленкой называется период с весны до осени, пока на деревьях и кустах есть листья. Вражеская разведка подходит вплотную к позициям и передает наводку. Враг работает профессионально, говорят военные. Доказывать то, что на той стороне воюют российские войска даже не надо, доказательством является четкая и направлена ​​на поражение техника боя. Подробнее в сюжете Владислава Круглова.

Напомним, по состоянию на 23 апреля среди военнослужащих Вооруженных сил Украины подтверждены 46 случаев Covid-19.

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