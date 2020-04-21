Подхватить вирус через 5G. Кто и как распространяет фейки о Covid-19

Украину атакуют коронавирусные фейки. Рассказывать ложь о Covid-19 принимаются по разным причинам. Некоторые считают себя большими экспертами, и несмотря на отсутствие лекарств от китайской недуги, видят мировой заговор фармацевтических компаний. СБУ разоблачила уже 207 интернет-агитаторов, распространявших фейки о коронавирусе.

Воспользовались пандемией даже украинские ученые, которые призвали правительство лечить наших больных травяной настойкой. Самый распространенный фейк в мире о том, что коронавирус распространяется через сеть 5G. Несмотря на то, что такой сети нет в Украине, у нас тоже нашлись сторонники этого заговора. В Великобритании от таких фейков пострадали операторы мобильной связи. Британцы, наслушавшись лжи, просто начали поджигать сотовые башни. Подробнее в сюжете Владимира Михайлова.

Напомним, американские разведчики еще в январе и феврале предупреждали президента США Дональда Трампа об угрозе Covid-19.

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