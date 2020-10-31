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Поднимает 50 кг. 64-летняя бабушка-пауэрлифтер рассказала о секретах здорового образа жизни

По последним данным, украинцы живут меньше всех в хорошем здоровье среди европейских стран. Всего 61,7 лет. Все это из-за безответственного отношения к своему здоровью.

Со временем мы забываем простые истины: хорошее питание, спорт и сон. Именно эти привычки помогают как можно дольше чувствовать себя активным.

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Пенсионерка Людмила Михайловна на разогреве поднимает штангу с 50 килограммов. Ей 64, и уже три года она занимается в Федерации пауэрлифтинга, и дважды стала чемпионкой.

Женщина пришла в спорт в 61. Этот возраст — приблизительная средняя продолжительность здоровой жизни в Украине.

Больше всего в украинцев страдает сердечно-сосудистая система. Среди причин — нездоровый образ жизни и отсутствие профилактики. В Минздраве говорят, что чтобы быть здоровым, нужно не только лечить болезни, но и предотвращать их.

Альбина — дипломированная специалистка в области фитнеса, рекреации и спортивной диетологии. Для поддержания здорового образа она рекомендует придерживаться трех вещей. Это — спорт, рациональное питание и здоровый сон.

В Минздраве добавляют, что профилактика заболеваний — это еще и избежание курения и алкоголя, положительное отношение к вакцинации и в целом психологический благосостояние. Психологи советуют в первую очередь — научиться отдыхать.

Людмила Михайловна отдыхает с внуками. У нее их пятеро, также уже есть и один правнук. Женщина говорит, что пошла в спорт, чтобы показать своим подругам-ровесницам положительный пример.

Детское питание в школах

В украинских школах изменятся нормы питания, в частности будут вводиться диетические меню.

Министерством здравоохранения разработан проект Об утверждении норм и порядка организации питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха.

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