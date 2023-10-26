Подорвались на минах, но отказались от статуса и льгот: история двух героических взрывотехников

Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.

Более того, оба намеренно отказались от статуса человека с инвалидностью, чтобы поскорее вернуться к работе.

Андрей Илькив – взрывотехник из Львова, который подорвался на мине. Опытный специалист, 16 лет на службе, разминировал Ирпень, Бучу, Гостомель, но такой беды, как на Харьковщине, еще не видел. Там была мина на мине – на одну из них случайно наступил, и она взорвалась.

Он был в сознании и только думал о четырех своих детях.

В Херсонской области во время разминирования дамбы подорвался Валерий Онул. Уже на следующий день, когда был в госпитале, товарищи рассказали, что совсем рядом с местом подрыва сняли еще 4 взрывчатки.

Уже две недели мужчины работают воозле села Николаевка в Чкаловской громаде. Разминируют поля. Вооруженные силы Украины освободили громаду в сентябре прошлого года. После контрнаступления взрывотехники в первую очередь бросились разминировать газопроводы, электролинии, водопроводы, поэтому Геннадий купил металлоискатель и отправился самостоятельно искать мины.

Взрывотехники сейчас на вес золота – после нашествия россиян разминировать украинскую землю придется десятилетиями. И они готовы работать, пока хватит сил.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.