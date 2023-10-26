Видео
Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Удар возле Хмельницкой АЭС: в Славуте – 18 пострадавших и сотни поврежденных домов
Мы рекомендуем
400 лет лингвоцида: как Россия веками уничтожала украинский язык
Хорошо ли вы знаете украинский? Тест ко Дню украинского языка и письменности
Игнат: Я удивился масштабам разрушений в Хмельницкой области, как после ядерного взрыва
Мобилизация в Украине с 1 ноября 2023: как будет происходить и что изменится
Татьяна Доцяк, журналист Факты ICTV

Подорвались на минах, но отказались от статуса и льгот: история двух героических взрывотехников

Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.

Более того, оба намеренно отказались от статуса человека с инвалидностью, чтобы поскорее вернуться к работе.

Андрей Илькив – взрывотехник из Львова, который подорвался на мине. Опытный специалист, 16 лет на службе, разминировал Ирпень, Бучу, Гостомель, но такой беды, как на Харьковщине, еще не видел. Там была мина на мине – на одну из них случайно наступил, и она взорвалась.

Он был в сознании и только думал о четырех своих детях.

В Херсонской области во время разминирования дамбы подорвался Валерий Онул. Уже на следующий день, когда был в госпитале, товарищи рассказали, что совсем рядом с местом подрыва сняли еще 4 взрывчатки.

Уже две недели мужчины работают воозле села Николаевка в Чкаловской громаде. Разминируют поля. Вооруженные силы Украины освободили громаду в сентябре прошлого года. После контрнаступления взрывотехники в первую очередь бросились разминировать газопроводы, электролинии, водопроводы, поэтому Геннадий купил металлоискатель и отправился самостоятельно искать мины.

Взрывотехники сейчас на вес золота – после нашествия россиян разминировать украинскую землю придется десятилетиями. И они готовы работать, пока хватит сил.

Война в Украине, міни
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Гасили окурки об руку так, что я видел свою кость! История парня, пережившего плен
Подорвались на минах, но отказались от статуса и льгот: история двух героических взрывотехников
Демографическая катастрофа и нехватка специалистов: что ждет Украину после войны
Подорвались на минах, но отказались от статуса и льгот: история двух героических взрывотехников
Массово уничтожают технику РФ: как работают артиллеристы Нацгвардии на передовой
Подорвались на минах, но отказались от статуса и льгот: история двух героических взрывотехников
Россияне закидывают позиции ВСУ пушечным мясом: история бойца, прошедшего сквозь ад
Подорвались на минах, но отказались от статуса и льгот: история двух героических взрывотехников
Чудом остались живы: рассказы пострадавших от удара РФ по Харькову 6 октября
Подорвались на минах, но отказались от статуса и льгот: история двух героических взрывотехников
Больше видео
Политика Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности
Подорвались на минах, но отказались от статуса и льгот: история двух героических взрывотехников
Общество Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина
Подорвались на минах, но отказались от статуса и льгот: история двух героических взрывотехников
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Игры
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь