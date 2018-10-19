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Подкрадываются под канонады: бойцы ООС об атаках боевиков

Пуля калибром 7 и 62 миллиметра рикошетом попала в заднее стекло автомобиля, когда тот пересекал контрольный пункт Марьинка. Только на чудо ни водитель, ни пассажиры авто не пострадали.

Как говорят наши армейцы, скорее всего, работал снайпер. Российские оккупанты пока контролируют терриконы вблизи Донецка, из которых и ведут прицельный огонь, как по позициям украинских военных, так, и по мирному населению.

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Украинские армейцы на передовой рассказывают, как только стихают канонады артиллерии и тяжелых минометов, в ход идут крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А уже под такой аккомпанемент, к нашим позициям пытаются добраться диверсионные группы.

К слову, на Донбассе оккупанты начали использовать какое-то новое российское оружие. Обломки странных снарядов часами тлеют на солнце и удивительно переливаются.

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