Подняли авиацию, в бой вступили танки и пехота – военные учения на Приазовье

Активность боевиков на Приазовье требует от наших военных соответствующих навыков, чтобы реагировать на угрозы с моря. В частности, сегодня на полигоне близ Урзуфа военные, пограничники и бойцы Нацгвардии проводили совместные учения.

По легенде, русский морской десант пытался высадиться на берег и оборудовать оборонительные рубежи. К нашему побережью приближаются три российских катера с морским десантом и два корабля огневого прикрытия. Начинается условный бой.

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По тревоге поднята авиация. После доразведки пара Миг-27 наносит ракетный удар. Сразу же катера десанта условного противника атакуют и боевыми вертолетами Ми-24. Оказывается пилотам просто найти цель на воде, но с задачей они справились.

Также, по легенде две роты десанта все же высадилась на берег и пытаются закрепиться. В бой вступают танкисты и пехота. Бойцы спецназа атакуют врага и делают маневр чтобы заманить его в ловушку. Мгновенное контрнаступление силами пехоты, артиллерии и авиации позволяет полностью уничтожить условного противника. Командование удовлетворено слаженными действиями военных, Нацгвардии и пограничников.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Украина примет участие в учениях НАТО в Норвегии

Опубликовано Октябрь, 09 в 19:59



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