Подозрения на коронавирус и ночной бунт: как Черновцы встретили мировую болезнь
В Черновцах еще троих человек госпитализировали с подозрением на коронавирус. Сейчас диагноз не подтвержден – людей проверяют.
Между тем, первый больной – в удовлетворительном состоянии, и все 25 человек, которые с ним контактировали, не имеют признаков болезни.
В то же время черновчане ночью устроили бунт, чтобы жену больного перевезли из квартиры, где она была на самоизоляции, в больницу. Чем все закончилось – смотрите в сюжете Ирины Тимчишин.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Черновцы подготовились к коронавирусу.
2020-03-04
Теги: Коронавірус COVID-19, ЧернівціЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.