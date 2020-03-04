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Факты / Видео / Украина / Общество

Подозрения на коронавирус и ночной бунт: как Черновцы встретили мировую болезнь

В Черновцах еще троих человек госпитализировали с подозрением на коронавирус. Сейчас диагноз не подтвержден – людей проверяют.

Между тем, первый больной – в удовлетворительном состоянии, и все 25 человек, которые с ним контактировали, не имеют признаков болезни.

В то же время черновчане ночью устроили бунт, чтобы жену больного перевезли из квартиры, где она была на самоизоляции, в больницу. Чем все закончилось – смотрите в сюжете Ирины Тимчишин.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Черновцы подготовились к коронавирусу.

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