Предприятие Укроборонпрома сокращает рабочие часы из-за нехватки денег

Харьковское конструкторское бюро имени Морозова из-за недостатка денег с июля переводит более 100 ведущих конструкторов и инженеров на однодневный график работы.

Все из-за того, что предприятие сейчас имеет 200 млн грн долга и большие штрафы за сорванные контракты 2018-2019 годов.

Несогласных с таким режимом работников уволят. Эту информацию подтвердил Фактам ICTV руководитель завода Яков Мормило.

Приказ уже передали для ознакомления.

Всего в бюро – почти 800 сотрудников. Это – единственное харьковское предприятие, подчиненное Укроборонпрому, имеющее крупный государственный заказ на 70 БТРов, 60 из которых – для морской пехоты.

Конструкторское бюро в настоящее время модернизирует танк Т-64 под шифром Краб и работает над импортозамещением Оплота под шифром Бастион.

Этот танк не могут производить для украинского войска, пока не заменят российские комплектующие на европейские или украинские. Именно над этим работают конструкторы.

Директор уверяет, что все заказы бюро выполнит.

Готовность Укроборонпрома удвоить производство

14 апреля генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев сообщил, что предприятия, входящие в состав объединения, готовы изготовить вдвое больше продукции, если будет такая потребность.

Такое заявление он сделал из-за обострения ситуации на востоке Украины.

В 2020 году объемы производства составили 30,2 млрд грн.

Подробнее о готовности Укроборонпрома удвоить производство читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Харьковское конструкторское бюро имени Морозова

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