Подписание соглашения и штраф за нарушение — как полиция контролирует самоизоляцию

17 тыс. грн. штрафа грозит тем, кто вернулся из-за границы и не соблюдает условия двухнедельной самоизоляции.

Пересекая границу, каждый должен был подписать соответствующее соглашение и указать адрес, по которому в течение 14 дней обязуется находиться.

Соблюдение условий карантина этими людьми контролирует полиция. Ведь игнорировать подобные мероприятия в условиях распространения вируса — слишком опасно. Подробнее – в сюжете Екатерины Курбановой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как люди на Луганщине придерживаются карантина и защищены ли военные.

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