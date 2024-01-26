Елена Фроляк, руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Подделывали документы уклонистам: сколько заработали харьковские мошенники | Новости Факты ICTV за 26.01.2024
— Число жертв в результате российских ракетных обстрелов Харькова 23 января увеличилось до 11
— Россияне обстреляли Херсон: что известно по состоянию на 26.01.2024
— Под постоянными залпами арты: как живут тысячи детей в Херсоне
— В Крыму российские оккупанты ввели так называемый “особый режим” на КПП
— Оккупанты готовятся к массированному штурму Авдеевки
— Вытаскивает бойцов с того света: история медика из адского Бахмута
— В Харьковской области разоблачили межрегиональную преступную группу, которая подделывала документы, в том числе и для уклонистов
— В Киеве открыли первое smart-укрытие
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 11.00 (26.01.2024).
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.