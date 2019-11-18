Поддельные лекарства через интернет: как проверить подлинность препаратов

Украинцы все больше покупают в интернете, это удобно, просто и быстро. В два клика можно заказать не только технику и одежду, но и пищу и даже лекарства. Однако фармацевты предупреждают, что с лекарствами нужно быть осторожными, ведь можно встретить аферистов.

Реклама многих препаратов в сети – это сплошной обман, мошенники научились искусно подделывать стилистику известных сайтов и спекулировать на именах людей, которым доверяют миллионы. Так же успешно аферисты запутывают покупателей хитрыми рекламными формулировками.

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Украинские суды завалены подобными исками, но найти мошенников непросто. Сайты-однодневки оперативно исчезают, следы производителя псевдолекарств запутанные, коварные формулировки затрудняют доказательства вины.

Поэтому лучший способ не попасть на крючок аферистов – это игнорировать подобные рекламы и консультироваться с врачом. Так вы сохраните свое здоровье, нервы и деньги.

Напомним, в Северодонецке мошенники используют новую схему, связанную с продажей и покупкой товаров через интернет.

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