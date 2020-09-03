Подделать невозможно: как работает электронный рецепт от врача

В Днепре впервые в Украине внедрили электронный рецепт.

Теперь чтобы купить препараты, назначенные семейным врачом, в аптеке достаточно показать смс со своего смартфона.

Читайте: Когда в Украине появится вакцина от Covid-19 – прогноз Ляшко

Получить электронный рецепт можно без привязки к месту регистрации. Его выписывает семейный врач — дистанционно или во время приема. В рецепте индивидуально, под каждого пациента, указывают всю дополнительную информацию о препарате.

Только за неделю работы сервиса в Днепре выписали почти 5 тыс. электронных рецептов. Действует он в течение месяца, а подделать его, уверяют специалисты, невозможно.

Зарплата медиков в Украине

С 1 сентября украинским медикам повысят зарплаты. Соответствующее решение уже согласовал бюджетный комитет Верховной Рады.

Для этого из Фонда для борьбы с Covid-19 выделят 6 млрд грн.