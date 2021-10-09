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Дарина Реготун |

Подделал сертификат, а затем едва выжил: в Николаеве мужчина требует его вакцинировать

В Николаеве мужчина поплатился за поддельную вакцинацию. Он купил справку, заболел коронавирусом и едва выжил.

Затем захотел прививаться по-настоящему, но не смог, потому что был в базе данных. Теперь мужчина требует его вакцинировать.

Региональный координатор уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Николаевской области Вадим Жепало говорит, что в таком случае человек сможет доказать, что он не прививался только тогда, когда этот факт подтвердит врач.

В общем, по факту подделки сертификатов о вакцинации правоохранители открыли почти 500 уголовных производств. 85 человек уже получили подозрение, среди них — трое врачей, которые вносили неправдивые данные.

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